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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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111
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Если в России пособие в перерасчете на тенге выплачивают в размере 1,3 млн тенге при достижении ребенка возраста 18 лет, то в Казахстане эти деньги платят ежемесячно, и, если их не тратить, то к 18 годам ребёнка набегает сумма в 1,9 млн тенге.


где такие пособия? кто-нибудь их получает? где можно и как оно оформляется, проинформируейте пожалуйста?

111
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 13:01
Комментарий удален модератором.

Андрон 80
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

А ты тут анкетирование чтоли проводила? Знаешь кто тут местный, кто нет. Не отвечай за всех.

§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрон 80:
А ты тут анкетирование чтоли проводила? Знаешь кто тут местный, кто нет. Не отвечай за всех.

А ты тоже не отвечай за всех. "герой". Высказай своё отстойное мнение и сиди жди когда тебе сосуку даст государство. Что б не плакал .
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§ Алиса
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.02.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрон 80:
А ты тут

А "ТЫ тут", научись для начала культуре общения с "незнакомыми" собеседниками! "Местные"- и форумчане и жители города вообще - то как-раз повежливее общаются. Кустанайцы отличались именно своей культурой и образованностью.

И, кроме того, слова показывают, что некий "Андрон 80"впервые посетил форум. Думаю, не стоит объяснять как это было определено?
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10
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким ничего поделать уже не может, т.к., все в частной собственности! Ему остается только попрошайничать на основе меморандумов, которые не имеют силу НПА и лишь констатировать факты. На скользкие вопросы отвечать обтекаемо, и говорить сделаем, возьмем на контроль и др. По сути социальку и экономическое развитие региона сейчас в руках НПП. Надо их наркучивать либо на руководителя региональной палаты предпринимателей возложить обязанности акима области, а акимов городов и ниже сделать выборными. Короче, поскольку все в частной собственности и в бизнесе, следовмательно из этой действующей среды и за счет них и надо решать экономику и социалку. Аким - области это финура воздушная. Адм ресурс, которым он располагает не способен решать проблемы народа. Надо ставить акимом области того, кто имеет непосредственное влияние на предпринимателей и возложить на него и его организацию ответственность за развитие региона. То сеть как то все должно быть в тему. У нас с одной стороны аким области с адм. ресурсом, который просто сводится к давлению на предпринимателей, в т.ч. через придуманные меморандумы, носящие рекомендательный характер, с другой предприниматели, игнорирующие эту не обязаловку и не проявляющие ни какой ответственности.

Андрон 80
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:16
Комментарий удален модератором.

555
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
И, кроме того, слова показывают, что некий "Андрон 80"впервые посетил форум. Думаю, не стоит объяснять как это было определено?

Блондинка хакер детектед! :lol: :lol: :lol:

* Victor Yang
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрон 80:
Знаешь кто тут местный, кто нет.

Ты вот Заканыча знаешь? А то он придет если - всем места мало будет. Авторитет это местный - он быстро растолкует кто когда и у кого отруби спёр. Ещё и флеш-моб устроит.
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555
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
где такие пособия? кто-нибудь их получает? где можно и как оно оформляется, проинформируейте пожалуйста?

Единовременное государственное пособие на рождение ребенка выплачивается всем родившим женщинам из государственного бюджета и составляет 71 270 тенге (с 1 января 2017 г.) на первого,второго и третьего ребенка, а с 1 июля 2017 года - 86 222 тенге. 118 000 тенге (с 1 января 2017 г.) – на четвертого, пятого и шестого и тд., а с 1 июля 2017 года - 142 947 тенге


Фиксированный размер социального пособия по уходу за ребенком по достижении им одного года для неработающих женщин:
- на первого ребенка – 5,5 МРП (12 480 тенге);
- на второго ребенка – 6,5 МРП (14 749 тенге);
- на третьего ребенка – 7,5 МРП (17 017 тенге);
- на четвертого и более – 8,5 МРП (19 286 тенге).
1 МРП - 2 269 тенге (2017 год)
ГЦВП ЦОН вам в помощь!
Егов послеродовые документы!

§ Алиса
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Блондинка хакер детектед!

с блондинкой - пролёт :-P
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555
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
с блондинкой - пролёт

Эх!Мечты!

§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Егов послеродовые документы!

Сколько стоит памперс? Плюс всякие вкусняшки . Вот это пусть себе министр в одно место засунет вместе с помощью.
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555
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сколько стоит памперс? Плюс всякие вкусняшки . Вот это пусть себе министр в одно место засунет вместе с помощью.

Вы наверное миллионер? Тогда понимаю. А для меня это деньги.

555
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
где такие пособия? кто-нибудь их получает? где можно и как оно оформляется, проинформируейте пожалуйста?

Позвоните 1414 Вас там подробно проинформируют.
Перечень документов
1) документ, удостоверяющий личность (оригинал/копия);
2) сведения о месте жительства
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), а также оригиналы для их сверки (если ребенок не первый - свидетельства о рождении всех детей)
4) сведения о составе семьи;
5) номер банковского счета (лицевой счет или карт-счет) (оригинал/копия).
Электронный ключ в цоне возьмите!
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