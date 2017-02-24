10 Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением #35







Отправлено: - 15:14 Аким ничего поделать уже не может, т.к., все в частной собственности! Ему остается только попрошайничать на основе меморандумов, которые не имеют силу НПА и лишь констатировать факты. На скользкие вопросы отвечать обтекаемо, и говорить сделаем, возьмем на контроль и др. По сути социальку и экономическое развитие региона сейчас в руках НПП. Надо их наркучивать либо на руководителя региональной палаты предпринимателей возложить обязанности акима области, а акимов городов и ниже сделать выборными. Короче, поскольку все в частной собственности и в бизнесе, следовмательно из этой действующей среды и за счет них и надо решать экономику и социалку. Аким - области это финура воздушная. Адм ресурс, которым он располагает не способен решать проблемы народа. Надо ставить акимом области того, кто имеет непосредственное влияние на предпринимателей и возложить на него и его организацию ответственность за развитие региона. То сеть как то все должно быть в тему. У нас с одной стороны аким области с адм. ресурсом, который просто сводится к давлению на предпринимателей, в т.ч. через придуманные меморандумы, носящие рекомендательный характер, с другой предприниматели, игнорирующие эту не обязаловку и не проявляющие ни какой ответственности.