гость Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном... #3







Отправлено: - 13:22 Доброго времени суток! У меня вопрос по ГКП "КТЭК", а точнее по поводу оплаты. Горячая вода и отопление в многоквартирный дом подаются с одной трубы. У нас стоит в доме стоит обще домовой счетчик (как и многих сейчас,а в скором времени у всех), по которому мы, жильцы дома, платим за тепло которое подается в наш дом. Получается что за горячую воду мы оплачиваем дважды, по обще домовому счетчику и плюс по счетчику горячей воды которые у нас стоят в квартирах?



Я так понимаю здесь может быть вариант, что обще домовой счетчик стоит после стояка который уходит на горячее водоснабжение (хотя я в этом сильно сомневаюсь), и тогда нет двойной оплаты, поэтому прошу прокомментировать этот вопрос представителей ГКП "КТЭК" и председателей ПКСК которые наверняка знают, как установлен общедомовой счетчик.



Если все таки общедомовой счетчик установлен на подаче в дом до разделения отопления и горячего водоснабжения, то тогда вопрос почему мы платим дважды? Я понимаю, что когда мы пользуемся горячей водой, мы расходуем из системы саму воду и за неё надо платить, но тогда платить как за холодную, так как за то что она горячая мы платим пообщедомовому счетчику.



Обращаюсь к ГКП "КТЭК" и прошу прояснить данный вопрос