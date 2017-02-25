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§ NG.kz
В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном жилом секторе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом вчера, 24 февраля на расширенном заседании акимата области, сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ.
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1740
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на эти деньги проведите газ и пусть им греются , намного дешевле выйдет потребителю и с вас тоже груз сойдет , все виноватых ищут
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???
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 25.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если установка счетчиков ведет " к снижению объемов реализации тепла и, следовательно – к увеличению потерь предприятия",то для чего КТЭК так активно счетчики пропагандирует?Где "зарыта собака"?

гость
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 25.02.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго времени суток! У меня вопрос по ГКП "КТЭК", а точнее по поводу оплаты. Горячая вода и отопление в многоквартирный дом подаются с одной трубы. У нас стоит в доме стоит обще домовой счетчик (как и многих сейчас,а в скором времени у всех), по которому мы, жильцы дома, платим за тепло которое подается в наш дом. Получается что за горячую воду мы оплачиваем дважды, по обще домовому счетчику и плюс по счетчику горячей воды которые у нас стоят в квартирах?

Я так понимаю здесь может быть вариант, что обще домовой счетчик стоит после стояка который уходит на горячее водоснабжение (хотя я в этом сильно сомневаюсь), и тогда нет двойной оплаты, поэтому прошу прокомментировать этот вопрос представителей ГКП "КТЭК" и председателей ПКСК которые наверняка знают, как установлен общедомовой счетчик.

Если все таки общедомовой счетчик установлен на подаче в дом до разделения отопления и горячего водоснабжения, то тогда вопрос почему мы платим дважды? Я понимаю, что когда мы пользуемся горячей водой, мы расходуем из системы саму воду и за неё надо платить, но тогда платить как за холодную, так как за то что она горячая мы платим пообщедомовому счетчику.

Обращаюсь к ГКП "КТЭК" и прошу прояснить данный вопрос

38
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 25.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???:
Если установка счетчиков ведет " к снижению объемов реализации тепла и, следовательно – к увеличению потерь предприятия",то для чего КТЭК так активно счетчики пропагандирует?Где "зарыта собака"?

А вы не догадываетесь?)
Что значит потери? Потери это разница между выработанным количеством тепловой энергии на теплоисточнике и суммой потребленного тепла всеми потребителями. Скорее всего действующие нормы тарифы до установки теплосчётчиков были завышены, тем самым была возможность покрывать все теплопотери за счёт потребителей. Аналогия с нормами потребления воды. До установки водосчётчиков были завышенные нормы потребления. После установки это выявилось. Думаю теперь ктэк будет повышать тарифы. Выявлять потери и устранять их значительно дороже.

§ olegggon
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.02.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???:
",то для чего КТЭК так активно счетчики пропагандирует?Где "зарыта собака"?


Их вроде как правительство заставляет и плюс неисключено, что аффилированные организации, занимающиеся продажей и обслуживанием этих счетчиков подталкивают.
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,,,
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 25.02.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Их вроде как правительство заставляет и плюс неисключено, что аффилированные организации, занимающиеся продажей и обслуживанием этих счетчиков подталкивают.

:lol: Бывшие сотрудники КТЭК! :lol:

гость
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 25.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]???:
Где "зарыта собака"?
- Прочитать по бумажке и повысить тариф. Остиальное неважно, не имеет смысла, не ищите логики.

§ Vital
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лож. Вот откуда может быть задолжность? Страна кризис прошла удачно. Все возможные таблицы и всё такое только говорят о положительной экономики. всякие должники это провокаторы По ( вчк)
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