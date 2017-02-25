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§ NG.kz
В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты считают, что животных в степь привезли люди или они потеряли мать и заблудились. Местные экологи опасаются, что дело в загрязнении Каспия.
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§ Vital
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До моря примерно 30 километров, это достаточно далеко. Как он к нам попал, для нас до сих пор загадка.
Нет тут не какой загадки. На джипе он туда приехал. 100%
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§ сайлау курманов
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1740
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни разу не слышал чтоб их ели , на кой его везти в степь?
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§ Vital
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ни разу не слышал чтоб их ели , на кой его везти в степь?

НЕ для еды ему экскурсию за мутили. Поверишь что б маленький телёнок без мамы 30 км про полз. 1 один телёнок оказался брезгливым к морю. А другие тащатся от экологии.
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555107
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря




Отправлено: 25.02.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он сам своим пешком хотел дойти до россии потому что здесь даже зверям плохо жить

§ Vital
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ваще тюлени странно себя ведут . Это факт. Когда я был в актау в 2002г. давно . молодой был. Так вот я купался а они не реально не боясь людей подплывали близко до жути. Страшно было но они почему то не боялись людей . Как собачки вынухивали корм что ли. Там походу их приручили.
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555
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря




Отправлено: 25.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555107:
он сам своим пешком хотел дойти до россии потому что здесь даже зверям плохо жить

Не вводите людей в заблуждение! Это "степной" тюлень! :lol: :lol: :lol:

§ drakon
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9910
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Не вводите людей в заблуждение! Это "степной" тюлень!

Вот Академия Наук РК - теперь лет 50 -может
вести научные работы,и доказать,что бывают
Степные Тюлени. Затребовать-финансирование - проекта... :lol:
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§ Vital
Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь прав. Смотри как он тянется к человеку. Он же не позирует. Он прикормлен. Он тянется к человеку за едой.
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