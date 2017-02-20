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kosta:
омент! профком предприятия пишет, защищает!
у акимата запросили проверку- проверяет.
АУ! профсоюзы!!! люди, что на Тарана! вы где?! что вы скажете?! кто прав? вашего представителя- коллегу, работников защитить не хотите??????????????? или прав А.Б.
О чем вы говорите, вы знаете какой оклад у председателя профкома? и не узнаете, потому что нет прозрачности, а она говорит что, не его дело куда идут профсоюзные деньги. А вот мы и узнали, у нее 300 000 тенге оклад, вот и нервничает председатель, ведь уходят деньги сквозь пальцев ее. Отчет поверхностный- общими цифрами и не более. Получают помощь в основном контора а не простые работники из источников. Вот и устроила балаган этот. Ведь зарплата теперь уменьшится в разы..... Должна на предприятие альтернатива и конкуренция я за