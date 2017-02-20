kosta Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #376







Отправлено: - 23:54 "Еще один пример - строили столовую. Мы небогатые - переделали под нее здание дробильного цеха. Использовали те материалы, которые были на складе - бетонные плиты, кирпичи... В общей сложности потратили 2 млн тенге. Но работу сделали некачественно, тяп-ляп"

1. откуда у тепловой компании плиты? или на столовую лотки б\у , что с теплотрасс потратили? как их там примостили?

2. 2 млн- ремонт? а сколько денег на оборудование?

3. а кто строил и монтировал оборудование? люди которые должны были на смене дежурить, чтобы оборудование работало бесперебойно дабы не было "дорогих" остановов?

или в этой компании столько времени работали профессиональные строители отделочники и монтажники кух.оборудования? которые "работу сделали некачественно, тяп-ляп. Естественно, я наказал этих людей".

Мил человек! определись: или ты профессиональных строителей- отделочников и пр. наказал ( хотя не понимаю зачем они тепловой компании и, неужели мы их кормили все это время? денежку за тепло несли?) или неспециалостов в данной области, тогда надо было себя за это наказывать за такое глупое решение! или наказание это вариант возврата денег?