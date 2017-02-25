|Цитата:
???:
Если установка счетчиков ведет " к снижению объемов реализации тепла и, следовательно – к увеличению потерь предприятия",то для чего КТЭК так активно счетчики пропагандирует?Где "зарыта собака"?
А вы не догадываетесь?)
Что значит потери? Потери это разница между выработанным количеством тепловой энергии на теплоисточнике и суммой потребленного тепла всеми потребителями. Скорее всего действующие нормы тарифы до установки теплосчётчиков были завышены, тем самым была возможность покрывать все теплопотери за счёт потребителей. Аналогия с нормами потребления воды. До установки водосчётчиков были завышенные нормы потребления. После установки это выявилось. Думаю теперь ктэк будет повышать тарифы. Выявлять потери и устранять их значительно дороже.