Vital Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3959

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 А ваще тюлени странно себя ведут . Это факт. Когда я был в актау в 2002г. давно . молодой был. Так вот я купался а они не реально не боясь людей подплывали близко до жути. Страшно было но они почему то не боялись людей . Как собачки вынухивали корм что ли. Там походу их приручили.