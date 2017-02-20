/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 26 из 26«1...242526
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
Читать новость

kosta
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивляюсь, люди, почему вы такие злые? вы можете злиться на политику предприятия в целом, на тарифы, но обращение же написали работники, рабочие, которые заметили неладное на предприятии и , их обращение это крик о том, чтобы вышестоящие инстанции обратили внимание на предприятие! если неладное заметили работники на своем уровне, то что знают человеки на руководящих должностях, что увольняются пачками? технари увольняются!
о каких ремонтах идет речь? какими материалами? кто будет работать с теплосетями если они и сейчас не оплачивают долги? и кто будет делать эти ремонты: выпускники КИНЭУ, которые ни ключа в руках не держали, ни оборудования не знают! не будет нового отопительного сезона! ... вымрем...как мамонты!!!

kosta
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Еще один пример - строили столовую. Мы небогатые - переделали под нее здание дробильного цеха. Использовали те материалы, которые были на складе - бетонные плиты, кирпичи... В общей сложности потратили 2 млн тенге. Но работу сделали некачественно, тяп-ляп"
1. откуда у тепловой компании плиты? или на столовую лотки б\у , что с теплотрасс потратили? как их там примостили?
2. 2 млн- ремонт? а сколько денег на оборудование?
3. а кто строил и монтировал оборудование? люди которые должны были на смене дежурить, чтобы оборудование работало бесперебойно дабы не было "дорогих" остановов?
или в этой компании столько времени работали профессиональные строители отделочники и монтажники кух.оборудования? которые "работу сделали некачественно, тяп-ляп. Естественно, я наказал этих людей".
Мил человек! определись: или ты профессиональных строителей- отделочников и пр. наказал ( хотя не понимаю зачем они тепловой компании и, неужели мы их кормили все это время? денежку за тепло несли?) или неспециалостов в данной области, тогда надо было себя за это наказывать за такое глупое решение! или наказание это вариант возврата денег?

kosta
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
момент! профком предприятия пишет, защищает!
у акимата запросили проверку- проверяет.
АУ! профсоюзы!!! люди, что на Тарана! вы где?! что вы скажете?! кто прав? вашего представителя- коллегу, работников защитить не хотите??????????????? или прав А.Б.

Гуаба
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 00:19
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kosta:
омент! профком предприятия пишет, защищает!
у акимата запросили проверку- проверяет.
АУ! профсоюзы!!! люди, что на Тарана! вы где?! что вы скажете?! кто прав? вашего представителя- коллегу, работников защитить не хотите??????????????? или прав А.Б.

О чем вы говорите, вы знаете какой оклад у председателя профкома? и не узнаете, потому что нет прозрачности, а она говорит что, не его дело куда идут профсоюзные деньги. А вот мы и узнали, у нее 300 000 тенге оклад, вот и нервничает председатель, ведь уходят деньги сквозь пальцев ее. Отчет поверхностный- общими цифрами и не более. Получают помощь в основном контора а не простые работники из источников. Вот и устроила балаган этот. Ведь зарплата теперь уменьшится в разы..... Должна на предприятие альтернатива и конкуренция я за

555
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если благодаря "реформе" снизятся тарифы на тепло ( у нас самый высокий тариф по Казахстану), если будут видны перемены в теплокомпании в лучшую сторону (в плане замены изношенного оборудования), то думаю внутренние тёрки отойдут на второй план!!! А если этого ничего не будет, то цель нового руководства понятна и без слов!
Вы загляните в окошко ТЭЦ на АльФараби и увидите в каком там всё запущенном состоянии!

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А вот мы и узнали, у нее 300 000 тенге оклад

А "МЫ",енто кто?

Накипело
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Ты о чем вообще ? Какие 300 тыщ? Очередной вброс прихлебателей. У нее зп меньше в два раза. А работает за троих. Человек умеет защищать людей, она делает свое дело и об этом многие скажут которые не прогнулись. В отличии от того же "главного" профсоюза" который молчит в тряпочку. Вот те берут бабло ни за что. Ни на одном предприятии наверное нет больше такого профсоюзного лидера. Все "карманные"

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Накипело:
У нее зп меньше в два раза.

А вот пусть она и скажет какой у нее оклад, ни разу официального ответа не услышали из ее уст, хотя это должно быть указано в коллективном договоре т.к работники должны ей установить оклад, деньги то людские.......

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 25.02.17 - 14:26
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 26 из 26«1...242526
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 1
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх