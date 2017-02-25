Vital Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3949

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:55 Чуть не согласен. Чужим да надо быть терпеливым к чужим детям. А вот мама видя что ребёнок перешёл черту можно и одёрнуть ребёнка. Не чё страшного с его психикой не произойдёт. Не которые дети явно избалованы и не видят где хорошо а где плохо. Я б этой Диане по попе на стучал бы ладошкой за толерантность.