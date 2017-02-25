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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еду в переполненной электричке из Кокшетау в Астану. В моем вагоне какая-то нереальная концентрация маленьких детей. Они бегают, визжат, кричат, плачут, смеются, капризничают, шумят и изо всех своих сил мешают общественному порядку.
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 25.02.17 - 10:45
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§ Vital
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть не согласен. Чужим да надо быть терпеливым к чужим детям. А вот мама видя что ребёнок перешёл черту можно и одёрнуть ребёнка. Не чё страшного с его психикой не произойдёт. Не которые дети явно избалованы и не видят где хорошо а где плохо. Я б этой Диане по попе на стучал бы ладошкой за толерантность.
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