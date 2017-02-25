Цитата: Иван Иванович:

А это все потому, что нынче все на сотки фотографируют. Отношение к фотографии как к искусству деградировало напрочь.

И не только. Как к искусству и танцы деградировало на прочь. Как можно назвать танцы . бал в конце в конце. Назвать названием из петросян -шоу?