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§ NG.kz
В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу балом дебютантов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник в стиле придворных балов времён Петра Первого общественное объединение, занимающееся популяризацией культурных традиций и пропагандой семейных ценностей, устроило для недавно вступивших в совершеннолетие костанайцев, которые готовы были окунуться в атмосферу светской жизни XVIII века.


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FOMA
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте фотографу хороший аппарат или научите им пользоваться. Кадры ужас какие. Это что за дела? Ни фокуса ни четкости? Статичную фигуру сфокусировать не может, двоечник!

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт название какое то. Не очень. (свякровь).
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Иван Иванович
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Дайте фотографу хороший аппарат или научите им пользоваться. Кадры ужас какие. Это что за дела? Ни фокуса ни четкости? Статичную фигуру сфокусировать не может, двоечник!

А это все потому, что нынче все на сотки фотографируют. Отношение к фотографии как к искусству деградировало напрочь.

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван Иванович:
А это все потому, что нынче все на сотки фотографируют. Отношение к фотографии как к искусству деградировало напрочь.

И не только. Как к искусству и танцы деградировало на прочь. Как можно назвать танцы . бал в конце в конце. Назвать названием из петросян -шоу?
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