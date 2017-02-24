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≡ Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генпрокурора Казахстана Жакипа Асанова возмутило возросшее число пыток осужденных. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них - не устанавливают камеры видеонаблюдения либо проводят допросы в "слепых зонах"
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ВЧК
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 25.02.17 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Нужно готовить отличные кадры, прежде всего, а не сборщиков и "выбивателей" штрафов!

Знаток колбасных обрезков! Ты хоть раз сталкивался с убийцей? Или отпетым рецидивистом? На диване сидеть и умные мысли толкать горазд.. Тебя на один день в эту среду окунуть не так запоёшь

§ Vital
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Пытки были есть и будут! Пытки есть во всём мире !

Думаю не я один хотел бы посмотреть на шоу через стекло как пытают нашего вчк. Ох сколько много мы б узнали.
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