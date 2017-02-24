ВЧК Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для... #15







Отправлено: - 01:57 Цитата: архимед:

Нужно готовить отличные кадры, прежде всего, а не сборщиков и "выбивателей" штрафов!

Знаток колбасных обрезков! Ты хоть раз сталкивался с убийцей? Или отпетым рецидивистом? На диване сидеть и умные мысли толкать горазд.. Тебя на один день в эту среду окунуть не так запоёшь