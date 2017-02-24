Фара Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты... #6







Отправлено: - 18:55 Когда торговцы повышают цены на товар, у них одни отмазки, доллар подскочил, тенге упало. Теперь че случилось?

А тенге укрепляется скорее всего после последних неоднозначных высказываний Елбасы, про пятую колонну в правительстве и их угрозах и влиянии на Председателя Нацбанка. Складывается впечатление что пятая колонна искуственно раздули доллар, держали курс высоким. Теперь после слов Елбасы страшно стало. Акишев никого не бойся! Если че мне скажи.

Ни чему не удивлюсь в нашем Бешмармакастане.