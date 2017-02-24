Цитата: ВЧК:

Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!





При обилии жополизов главное их выстроить в очередь, а то ведь насмерть залижут!



Второе существо.

Про материнский капитал очень позабавило, сократив его на 48%.

Наверное у этих жуликов пятой колонны теперь новый тариф 48% вместо 30.



Цитата: Алиса:

ну давно была в декрете - ну ошиблась или не ту бумажку ей подсунули с неправильными цифрами, че прикопались к тетеньке ну давно была в декрете - ну ошиблась или не ту бумажку ей подсунули с неправильными цифрами, че прикопались к тетеньке

Конечно шанс, что тётенька неграмотная и не в состоянии производить арифметические действия на уровне 4 класса ей нужно оставить.



И что, в зале из этого сборища никто даже не поправил? Эдакие поголовно неграмотные марионетки - залонаполнители?



Уже все уши наверное даже глухим прожужжали про размер

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/



https://www.calc.ru/kurs-KZT-RUB.html?text_quantity=1300000



[Исправлено: Серый волк, 24.02.2017 - 23:52]