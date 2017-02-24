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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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шанхай уральская
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!Да был тут один бард и на гитаре играл жаль выгнали его...а тут я скажу не плохой дуэт ....аааа..у этого голос тот на гитаре так область в передовых в республике.

§ Серый волк
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8634
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.17 - 02:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!


При обилии жополизов главное их выстроить в очередь, а то ведь насмерть залижут!
:lol: :lol:
Второе существо.
Про материнский капитал очень позабавило, сократив его на 48%.
Наверное у этих жуликов пятой колонны теперь новый тариф 48% вместо 30.
:lol:
Цитата:
Алиса:
ну давно была в декрете - ну ошиблась или не ту бумажку ей подсунули с неправильными цифрами, че прикопались к тетеньке :-x

Конечно шанс, что тётенька неграмотная и не в состоянии производить арифметические действия на уровне 4 класса ей нужно оставить.

И что, в зале из этого сборища никто даже не поправил? Эдакие поголовно неграмотные марионетки - залонаполнители?

Уже все уши наверное даже глухим прожужжали про размер
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/

https://www.calc.ru/kurs-KZT-RUB.html?text_quantity=1300000

[Исправлено: Серый волк, 24.02.2017 - 23:52]
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кустанаец
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 08:31
Комментарий удален модератором.

кустанаец
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Зачет Серый , хорошие примеры привел , реклама в левом углу точно для этого случая

Вадим
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчёт о работе: Улицы грязные снег не чищен безработица растет коррупция на высоте. Предпринимателей не поддерживают. Бандитизм и разбой процветает. Достижение : пегасы за 68 лямов .

андрон 80
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас лучший аким!!! он доказал это на деле. нам повезло и не смейте спорить, я местный и здесь вырос. мне виднее.

§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вадим:
безработица растет коррупция на высоте

Ктэк всей области показал . Это ж вроде госпредприятие. Как можно одним махом на улицу не угодных или лишних уволить по разным причинам.
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3949
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрон 80:
я местный и здесь вырос. мне виднее.

вчк это твоя сестра что ли?
Вы уже как то группу создайте .
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