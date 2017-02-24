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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 01:39
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* Серый волк
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8633
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.17 - 02:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!


При обилии жополизов главное их выстроить в очередь, а то ведь насмерть залижут!
:lol: :lol:
Второе существо.
Про материнский капитал очень позабавило, сократив его на 48%.
Наверное у этих жуликов пятой колонны теперь новый тариф 48% вместо 30.
:lol:
Цитата:
Алиса:
ну давно была в декрете - ну ошиблась или не ту бумажку ей подсунули с неправильными цифрами, че прикопались к тетеньке :-x

Конечно шанс, что тётенька неграмотная и не в состоянии производить арифметические действия на уровне 4 класса ей нужно оставить.

Уже все уши наверное даже глухим прожужжали про размер
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/chto_nuzh_znat/

https://www.calc.ru/kurs-KZT-RUB.html?text_quantity=1300000
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