аргентина -ямайка Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #259





(Полноправные пользователи) Сообщений: 191

Регистрация: 01.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:21 Утро, подъезжаю к Питер. В "двадцатке" — такой поезд с оранжевым постельным бельем. Мужчина, помладше меня, спрашивает проводницу о кофе.



Она:

— Вам растворимый или заварной?

Он (чуть заметно кривясь):

— Конечно, заварной!

Она (обреченно):

— 180 рублей!



По проводнице видно, что ей известно дальнейшее: такое выражение бывает у собак, которые понимают — сейчас будут бить.



Мужик:

— Да в Мадриде кофе в три раза дешевле! Я только что из Мадрида!!!

Проводница поджимает губы (она знает, что в таких случаях делать) и с железнодорожным, то есть с железобетонным, достоинством цедит:

— Мы не в Мадриде.

Мужик шипит, уже без достоинства:

— Знаю. Мы в жопе! - и ожидаемо цитируя Мединского, добавляет про рашку-говняшку.

В инете дальше сами продолжение найдите ...