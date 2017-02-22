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Страница 321 из 321«1...319320321
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Когда , бёдрышки или чего - на лист фольгу подкладывай

Так они продаются в листе,поджарочном из фольги.
Фото в коментарии 4771. Их даже - размораживать-
не рекомендуют... :oops:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда , - " Ой !" , плову завтра к празднику наварю , надо бы конечно дробь №16 с " мясом белого медведя " или " красной рыбой " , шашлык не выйдет - в лес не заедешь , то ж всё потаяло :-x , да и заезды завалили отвалами с дороги .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кофе с молоком.Выпью,проеду по деревеньке.

Контроль нужен.Когда меня - не видят,
"баловаться" - начинают. Поэтому приходится
и в Непогоду, не дремать... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжая мимо - подумалось - Фабрикка по

изготовлению - Пегасов.А когда подошёл,
понял,что это обыкновенный БАУЭРСКИЙ двор... :oops:

[Исправлено: drakon, 22.02.2017 - 19:41]
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот кофе с молоком.Выпью,проеду по деревеньке.

-давай Дракоша, вылей кофе с молоком в горшочек с цветком, пока фрау не увидела и налей себе, что покрепче....отметь на чужбине наш день 23 февраля....сразу дорога веселей покажется)))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
наш день 23 февраля.

Спасибо,Доктор и тебя тоже

с Праздником!... :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера вечером отметили сразу

три Праздника... :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: drakon, 23.02.2017 - 13:35]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё не дерево - упало на мою машину,

после ночного Шторма... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил сегодня- в кладовке порядок навести.

Нашёл вот такие ликёры,20 гр.Стоят они у
меня с 2006 года,со времён чемпионата
Мира по футболу,в Германии. Срок годности
не указан,думаю,что не испортились... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц дуумал Я,что за магазин откроется?

Оказалось-корм для домашних животных,
птичек. Я тоже купил птичкам своим.
А Барбара ещё нахаляву -вина выпила... :lol:
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Страница 321 из 321«1...319320321
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