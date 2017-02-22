Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4802







Отправлено: - 14:30 Ну тогда , - " Ой !" , плову завтра к празднику наварю , надо бы конечно дробь №16 с " мясом белого медведя " или " красной рыбой " , шашлык не выйдет - в лес не заедешь , то ж всё потаяло , да и заезды завалили отвалами с дороги .