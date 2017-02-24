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112:
ока Архимед будет акимом, будет задавать этот вопрос?
да видно как Архимед нервно уже выкручивался, крича, что только 2 улицы будут с такими бордюрами и всё!
Цитата:
ВЧК:
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!
видать ор... удовольствие получила?
Цитата:
Если в России пособие в перерасчете на тенге выплачивают в размере 1,3 млн тенге
При этом министр сказала размер пособия 343 000 рублей. Умножаем на курс 5,5 = 1800 000 тн. Или министры живут по другому курсу?
К тому же уже на второго ребенка платят в России и в этом году он 453 000 рублей.
Так что министр или не знает реальности или намерено играет цифрами для бальзама на душу акиму?
О каком 1,9 млн у нас она говорит, если пособие платят только до 1 года? Или опять некорректно сравнивает пособия многодетным семьям с российским уже на второго?
[Исправлено: yudjin, 24.02.2017 - 23:24]