Цитата: ВЧК:



С гор что ли ты спустился? Такие лампы порой и три дня не работаю... и ресурс у них

Да нет .вы что любитель горных козлов . Там только стартера перегорают быстрее . А лампы долше ходют . Я подьезд завесил такими горят хоть бы хны