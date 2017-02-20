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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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kosta
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивляюсь, люди, почему вы такие злые? вы можете злиться на политику предприятия в целом, на тарифы, но обращение же написали работники, рабочие, которые заметили неладное на предприятии и , их обращение это крик о том, чтобы вышестоящие инстанции обратили внимание на предприятие! если неладное заметили работники на своем уровне, то что знают человеки на руководящих должностях, что увольняются пачками? технари увольняются!
о каких ремонтах идет речь? какими материалами? кто будет работать с теплосетями если они и сейчас не оплачивают долги? и кто будет делать эти ремонты: выпускники КИНЭУ, которые ни ключа в руках не держали, ни оборудования не знают! не будет нового отопительного сезона! ... вымрем...как мамонты!!!

kosta
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Еще один пример - строили столовую. Мы небогатые - переделали под нее здание дробильного цеха. Использовали те материалы, которые были на складе - бетонные плиты, кирпичи... В общей сложности потратили 2 млн тенге. Но работу сделали некачественно, тяп-ляп"
1. откуда у тепловой компании плиты? или на столовую лотки б\у , что с теплотрасс потратили? как их там примостили?
2. 2 млн- ремонт? а сколько денег на оборудование?
3. а кто строил и монтировал оборудование? люди которые должны были на смене дежурить, чтобы оборудование работало бесперебойно дабы не было "дорогих" остановов?
или в этой компании столько времени работали профессиональные строители отделочники и монтажники кух.оборудования? которые "работу сделали некачественно, тяп-ляп. Естественно, я наказал этих людей".
Мил человек! определись: или ты профессиональных строителей- отделочников и пр. наказал ( хотя не понимаю зачем они тепловой компании и, неужели мы их кормили все это время? денежку за тепло несли?) или неспециалостов в данной области, тогда надо было себя за это наказывать за такое глупое решение! или наказание это вариант возврата денег?

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 25.02.17 - 00:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 25.02.17 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
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Страница 26 из 26«1...242526
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