/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам - Сагадиев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам - Сагадиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы на сегодня уже, в принципе, можем убрать бумажную отчетность. Но есть ряд серьезных проблем. В первую очередь - это страх учителей перед проверяющими органами. Мы разговаривали с учителями и директорами школ, и все говорят: "Мы будем вести бумажный журнал, потому что мы боимся"
Читать новость

Ёлка
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...




Отправлено: 24.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне, как учителю, стыдно за Министра! Слов нет!

Мама
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...




Отправлено: 24.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этим электронным дневником только одна путаница. В нем одни оценки, в дневнике бумажном другие. Родители постоянно жалуются, что не могут зайти под своим лонином и паролем. Программа какая-то нестабильная. Зачем это вообще нужно? Пока учебники бумажные, то и дневники д.б.бумажными!

Гость
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...




Отправлено: 24.02.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за дичь , извините за выражение, несет этот человек про отрезанную голову? Жесть!

Доцент
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...




Отправлено: 24.02.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

Жолобова Л.П.
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...




Отправлено: 24.02.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой учительский стаж - 50 лет, потому что всегда любила свою работу. Но, то, что стало со школой в настоящее время не может приносить радости ни учителям, ни ученикам. За полвека своего учительского труда я не встречала среди своих коллег халтурщиков. Знаю всех учителей нашего города. Это прежде всего высоко нравственные, интеллигентные, грамотные, чуткие и ОЧЕНЬ исполнительные люди. Скажите, господин Сагадиев, Вы были учителем? Если нет, то Вы не зная, что представляет собой труд учителя, не имеете права так уничижительно отзываться о нас. НЕ СМЕЙТЕ ОСКОРБЛЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ. И - совет старого учителя: сделайте школу радостной для детей- если Вы -министр!

§ Алиса
Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жолобова Л.П.:

не по адресу ваше пожелание оставлено. Чтобы вас хоть как-то заметил господин министр надо на блог к нему попасть. Но и там есть преграда - требуется цифровая подпись))).
А здесь - сотрясение воздуха - не более.

А в целом новости сегодняшние на НГ с его участием - повеселили в целом ))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: drakon, аргентина -ямайка

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 2
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх