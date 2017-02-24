Жолобова Л.П. Re: Учителя от страха готовы вести бумажную отчетность по ночам... #5







Отправлено: - 22:21 Мой учительский стаж - 50 лет, потому что всегда любила свою работу. Но, то, что стало со школой в настоящее время не может приносить радости ни учителям, ни ученикам. За полвека своего учительского труда я не встречала среди своих коллег халтурщиков. Знаю всех учителей нашего города. Это прежде всего высоко нравственные, интеллигентные, грамотные, чуткие и ОЧЕНЬ исполнительные люди. Скажите, господин Сагадиев, Вы были учителем? Если нет, то Вы не зная, что представляет собой труд учителя, не имеете права так уничижительно отзываться о нас. НЕ СМЕЙТЕ ОСКОРБЛЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ. И - совет старого учителя: сделайте школу радостной для детей- если Вы -министр!