Цитата: 112:

ока Архимед будет акимом, будет задавать этот вопрос?

да видно как Архимед нервно уже выкручивался, крича, что только 2 улицы будут с такими бордюрами и всё!



Цитата: ВЧК:

Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!

видать ор... удовольствие получила?





Цитата: Если в России пособие в перерасчете на тенге выплачивают в размере 1,3 млн тенге

При этом министр сказала размер пособия 343 000 рублей. Умножаем на курс 5,5 = 1800 000 тн. Или министры живут по другому курсу?

К тому же уже на второго ребенка платят в России и в этом году он 453 000 рублей.

Так что министр или не знает реальности или намерено играет цифрами для бальзама на душу акиму?

О каком 1,9 млн у нас она говорит, если пособие платят только до 1 года? Или опять некорректно сравнивает пособия многодетным семьям с российским уже на второго?



[Исправлено: yudjin, 24.02.2017 - 23:24]