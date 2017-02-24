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§ NG.kz
Месили, резали, сушили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это точно не лапша быстрого приготовления. Мы решили в минувшие выходные приготовить ее. И провозились опять часа четыре. Это при том, что нам в помощь был уникальный советский гаджет - машинка для раскатывания и нарезки.
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§ kbkz1980
Re: Месили, резали, сушили
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.02.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно ,а чья рука делает лапшу.
Неужели сама Дора 8-)
Я думала она моложе,
Судя по руке ей лет 65-70 :-o
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§ танкоградец
Re: Месили, резали, сушили
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 24.02.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это при том, что нам в помощь был уникальный советский гаджет - машинка для раскатывания и нарезки. А если бы орудовали только ножами и скалками,
Да это шикарный девайс, когда то в 80-тые бал предметом зависти и показателем, что у хозяйки на кухне всё на уровне. К стати очень удобная вещь, а главное преимущество лапша вся ровненькая как на картинке. Но три кг лапши даже на такой приспособе заставят по потеть. :-) Цитата:
kbkz1980:
Интересно ,а чья рука делает лапшу.
Неужели сама Дора
Я думала она моложе,
Судя по руке ей лет 65-70

Ваши слова отчего то мне напомнили частушку Гальцева - *Как то в носе прочищая, мне там лишнее накой? С удивленьем замечаю, в носе палец то не мой. И рука совсем другая, здорова как у коня, волосатая такая и растёт не из меня.* :lol: У меня рука почти такая, но мне нет и шестидесяти. ;-) :lol:
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§ kbkz1980
Re: Месили, резали, сушили
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.02.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
У меня рука почти такая, но мне нет и шестидесяти. ;-) :lol:

Печально,изношенный вы дяденька однако.
Почаще кремчиком ручёнки мажте :lol:
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