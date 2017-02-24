Цитата: Это при том, что нам в помощь был уникальный советский гаджет - машинка для раскатывания и нарезки. А если бы орудовали только ножами и скалками, Да это шикарный девайс, когда то в 80-тые бал предметом зависти и показателем, что у хозяйки на кухне всё на уровне. К стати очень удобная вещь, а главное преимущество лапша вся ровненькая как на картинке. Но три кг лапши даже на такой приспособе заставят по потеть. Цитата: kbkz1980:

Интересно ,а чья рука делает лапшу.

Неужели сама Дора

Я думала она моложе,

Судя по руке ей лет 65-70

Ваши слова отчего то мне напомнили частушку Гальцева - *Как то в носе прочищая, мне там лишнее накой? С удивленьем замечаю, в носе палец то не мой. И рука совсем другая, здорова как у коня, волосатая такая и растёт не из меня.* У меня рука почти такая, но мне нет и шестидесяти.