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≡ Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился из-за "вклада" неизвестной организации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился из-за "вклада" неизвестной организации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переполненный контейнер для ртутьсодержащих ламп в микрорайоне «Жана Кала» очистили сотрудники ТОО «Промотход Казахстан». Как отметил представитель фирмы, в какой-то день было выброшено большое количество ламп, причем в картонных упаковках.
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совет петрович
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если кто-то видит, как какая-то организация выбрасывает лампы в больших количествах, тоже сообщайте об этом, нарушителей мы накажем.

Спс за заботу. Теперь лампы будут бросать в мусорку.

гость
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// причин для привлечения ТОО к дисциплинарной ответственности я не нахожу. ///
Два! Мельчают прокуроры!

§ Характер
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 24.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
облсуживания раз в две недели вполне хватает, чтобы содержать контерйнер

тех.очепятки...поторопились?
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§ лимон
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да запретить продажу ртутьсодержащие лампы - не надо будет контейнеры для них расставлять. или магазины, реализовывающие энергосберегающие лампы, обязать принимать негодные лампы. это как с батарейками, из-за 1-2 штук никто не поедет через полгорода к единственному контейнеру
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112
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский совсем гонит что ли?
Есть контейнер, есть лампы и кому какое дело сколько их?
Выбрасывай в контейнер.
Мусорки если переполненны и людишки выкидывают мусор им что, мусор куда девать?
Так и с лампами..

§ rays
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 24.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один контейнер на весь город, естественно его заполнят очень быстро. Поеду просто ради интереса, закину туда лампочку, посмотрю что за чудо техники такое.
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§ yeti91
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 24.02.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его и ставили что бы деньги с бюджета тащить.
Сообщите сумму которую городской бюджет перечисляет этому ТОО каждый месяц ?а это тоо 2 раза в месяц выезжает к контейнеру.
Никто не удивиться если всплывет что данное тоо выбрасывало лампы на общую свалку
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§ Vital
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.02.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Никто не удивиться если всплывет что данное тоо выбрасывало лампы на общую свалку

Я не удивлён.
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112
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лампы эти раз в пятилетку выкидывают, они же практически вечные.
Не каждый же месяц меняют..

ВЧК
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Век ртутьсодержащих ламп заканчивается. На дворе 21 век! Запретить ввоз и продажу таких ламп. В Америке давно не применяют такие лампы... только отсталые страны ТС живут ещё в 17 веке

ВЧК
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...




Отправлено: 24.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лампы эти раз в пятилетку выкидывают, они же практически вечные.
Не каждый же месяц меняют..

С гор что ли ты спустился? Такие лампы порой и три дня не работаю... и ресурс у них маловат

§ Vital
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.02.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
ВЧК

Цитата:
ВЧК:
На дворе 21 век! Запретить ввоз

Всё верно. Всё запретить. А если провезёте лампочку то штраф вам всем. Да ВЧКе?
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§ Vital
Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.02.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
только отсталые страны ТС живут ещё в 17 веке

Но мы же не такие. Да ВЧКе.
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