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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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§ yeti91
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким поправился и похорошел в нашей области, молодец
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112
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 24.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял насчет детских..
Если не тратить, то набегает 1.9 миллиона..
А что, непонятно, там третий ребенок что ли сумму получает 8796 тенге до 18ти лет?
Но не первые два это уш точно..

§ yudjin
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас идет трансляция по Алау.
Цитата:
Руководитель НПО «Сункар» (п. Садовый) Мухаметкали АСКАРОВ

Молодец дядька... дал понервничать Архимеду
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112
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 24.02.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Денисов уже раз пятнадцать задает один и тот же вопрос о бордюрах?
Он всю жизнь, пока Архимед будет акимом, будет задавать этот вопрос?
И так же получать в сотый раз одинаковые ответы?
Это у них игра такая?

ВЧК
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 24.02.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!

ВЧК
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 24.02.17 - 22:56
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Но, если гранит будет лежать 50 лет,

Так что? Пантеон через 50 лет развалится?... 8-)
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§ Валентин
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про материнский капитал в РФ что-то очень непонятное написали, оно не так работает.

И было бы здорово отдельно уточнить про аналог в Казахстане, первый раз слышу.
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.02.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчк . оргазм смотрю получает.
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§ yudjin
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ока Архимед будет акимом, будет задавать этот вопрос?

да видно как Архимед нервно уже выкручивался, крича, что только 2 улицы будут с такими бордюрами и всё!

Цитата:
ВЧК:
Отличный аким и голос поставленный и упорный и энергетика у него хорошая!

видать ор... удовольствие получила? ;-)


Цитата:
Если в России пособие в перерасчете на тенге выплачивают в размере 1,3 млн тенге

При этом министр сказала размер пособия 343 000 рублей. Умножаем на курс 5,5 = 1800 000 тн. Или министры живут по другому курсу?
К тому же уже на второго ребенка платят в России и в этом году он 453 000 рублей.
Так что министр или не знает реальности или намерено играет цифрами для бальзама на душу акиму?
О каком 1,9 млн у нас она говорит, если пособие платят только до 1 года? Или опять некорректно сравнивает пособия многодетным семьям с российским уже на второго?

[Исправлено: yudjin, 24.02.2017 - 23:24]
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 24.02.17 - 23:39
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