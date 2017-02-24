Цитата: Бывалый:

сь предположить.

Вы даже учились самостоятельно, а не на опыте других, изложенном в учебниках по медицине?

И самостоятельно тоже. Но в основном в Вузе, интернатуре и перенимая опыт Специалистов, с большой буквы, рядом с которыми посчастливилось работать.

Цитата: Бывалый:

В каком месте в анамнезе собираются чьи-то мнения или ощущения, не являющиеся мнениями и ощущениями опрашиваемого пациента?

А мнения и ощущения пациента - он вам то же самое скажет что и другому опрашивающему его врачу.

Ощущения пациентов субьективны и основывать диагноз только этом верх легкомыслия.

Цитата: Бывалый:

ИМХО у вас мания незаменимости.

А проще говоря - звездатая болезнь.

Не дай бог у такого лечиться.

Вот видите, как легко ставить диагноз по интернету.

Теперь вы должны определиться с прогнозом и выработать план лечения. Не забудьте анамнез!



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