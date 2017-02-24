|Цитата:
Бывалый:
сь предположить.
Вы даже учились самостоятельно, а не на опыте других, изложенном в учебниках по медицине?
И самостоятельно тоже. Но в основном в Вузе, интернатуре и перенимая опыт Специалистов, с большой буквы, рядом с которыми посчастливилось работать.
Цитата:
Бывалый:
В каком месте в анамнезе собираются чьи-то мнения или ощущения, не являющиеся мнениями и ощущениями опрашиваемого пациента?
А мнения и ощущения пациента - он вам то же самое скажет что и другому опрашивающему его врачу.
Ощущения пациентов субьективны и основывать диагноз только этом верх легкомыслия.
Цитата:
Бывалый:
ИМХО у вас мания незаменимости.
А проще говоря - звездатая болезнь.
Не дай бог у такого лечиться.
Вот видите, как легко ставить диагноз по интернету.
Теперь вы должны определиться с прогнозом и выработать план лечения. Не забудьте анамнез!
Жду