112 Re: Контейнер для ртутьсодержащих ламп в Костанае переполнился... #5







Отправлено: - 14:34 Полицейский совсем гонит что ли?

Есть контейнер, есть лампы и кому какое дело сколько их?

Выбрасывай в контейнер.

Мусорки если переполненны и людишки выкидывают мусор им что, мусор куда девать?

Так и с лампами..