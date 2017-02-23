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§ NG.kz
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе часть коллектива ГКП КТЭК обратилась в государственные инстанции с жалобой на своего руководителя. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ провел встречу с коллективом теплокомпании.
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Вайпер .
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 20:48
Комментарий удален модератором.

Любознательный
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору,


Мне очень не нравятся высокомерные люди, которые ставят себя выше других. Так и хочется дать им рубль и сказать, узнаешь себе цену - вернешь сдачу.
© Лев Толстой

Какое точное определение для такого человека. Поддерживаем.

Сергей
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любознательный:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору,

Подхалимство
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Страница 3 из 3«123
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