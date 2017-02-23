/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Болезнь только загоняется вглубь		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Болезнь только загоняется вглубь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По оценке экспертов, расширение полномочий Парламента не изменит его статус. Депутаты и сейчас имеют право участвовать в решении кадровых вопросов в правительстве. Однако за 21 год действия этой нормы кабинет министров обновлялся 11 раз, но не припомню, чтобы при согласовании с мажилисом кандидатуры главы правительства хотя бы раз возникла острая дискуссия.
Читать статью

Читатель 1
Re: Болезнь только загоняется вглубь




Отправлено: 23.02.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вывод статьи однозначный и правильный. "За что боролись - на то и напоролись"

кустанаец
Re: Болезнь только загоняется вглубь




Отправлено: 23.02.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с выводом статьи. Западный мир достиг успеха во всем только из-за того, что понял ,что нужна конкуренция во всем, в том числе и во власти. За 20 лет независимости мы оказались в точке отсчета, только еще и с долгами, разрушенным промышленным потенциалом и распроданными недрами. Грустно. Еще на западе поняли что нет ничего важнее человеческих ресурсов , очень жаль что уехали специалисты , и никто из репатриантов их не заменил.

глас народа
Re: Болезнь только загоняется вглубь




Отправлено: 23.02.17 - 11:49
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Болезнь только загоняется вглубь
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1735
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
измерить бы КПД этого собрания , показалось оно у него очень низок , что не примут закон , через год отменяют , взять хотя бы автошколы, ент в школах,педиатрию в больницах , пенсионный фонд , стометровки торгашам спиртного и так по наклонной , главное что сидят беззубые подхалимы , вот в чем проблемаКод:
«президентская вертикаль» одновременно создала и многие сегодняшние проблемы,
Профайл Посетить вебсайт

Архимед
Re: Болезнь только загоняется вглубь




Отправлено: 24.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из уст экспертов и специалистов звучит, что Парламент, кроме законотворчества ничего решать не будет? Получается исполнительная власть - это тоже орган законотворчества, т.е. он выдумывает законы, а Парламент его, не читая принимает и потом постоянно его "правит, исправляет", даже не понимая, зачем, для кого и ради кого и против кого принял закон! Поэтому теперь понятны опасения экспертов, политиков! А вы друзья как не садитесь, вы в музыканты не годитесь - И.Крылов. Ведь действительно большевики не давали меньшевикам поднять голос, а оппозиция по-моему в стране не существует! Интересно как выражает свою волю народ - источник власти?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: танкоградец

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 3
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх