Архимед Re: Болезнь только загоняется вглубь #5







Отправлено: - 21:46 Из уст экспертов и специалистов звучит, что Парламент, кроме законотворчества ничего решать не будет? Получается исполнительная власть - это тоже орган законотворчества, т.е. он выдумывает законы, а Парламент его, не читая принимает и потом постоянно его "правит, исправляет", даже не понимая, зачем, для кого и ради кого и против кого принял закон! Поэтому теперь понятны опасения экспертов, политиков! А вы друзья как не садитесь, вы в музыканты не годитесь - И.Крылов. Ведь действительно большевики не давали меньшевикам поднять голос, а оппозиция по-моему в стране не существует! Интересно как выражает свою волю народ - источник власти?