Цитата: Характер:

ничего подобного, у них чуть выше средних по области. Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте" (НЕ РЕКЛАМА)

Во-первых я говорил про комплектующие. Покажите мне хотя бы один магазин. фиг с ним, даже под заказ, без товара в наличии, где железки в комп будут дешевле?

По поводу телефонов тоже очень маловероятно, но может быть. Т.е. допустим S7 будет стоит 250 тыс, допустим в магазине А, а в магазине Б он будет стоить 270-280, но зато с планшетом в подарок. Такое может быть.

В целом цена на мировые марки телефонов ставит в основном ритейлеры, а не сам магазин, это одна из причин, почему цены на бытовую технику, электронику в основном одинаковые.