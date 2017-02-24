архимед Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для... #12







Отправлено: - 21:28 Нужно готовить отличные кадры, прежде всего, а не сборщиков и "выбивателей" штрафов! Подбирать кадры нужно из умных, с хорошей психикой, не из семей пьяниц, семейных дебоширов, мошенников и даже если в родне есть ранее судимый, то не брать в правоохранительные органы вообще! Пусть работают в другой среде! Только качественный отбор из числа юридически грамотных граждан Казахстана, с хорошим здоровьем, из числа умеющих работать с людьми, может повлечь снижение пыток и рукоприкладства! Из органов нужно сразу же "гнать", которые матерятся, выпивают 100 грамм и более, ведут себя вызывающе с гражданами РК и др. Повысить ответственность за рукоприкладство в виде лишения свободы с собственным содержанием или на средства родственников на срок 20 лет, из которых 15 в зоне и 5 лет использовать на уборке общественных туалетов! Стеклянная кабина для допросов в таком случае должна быть на входе в здание полиции, чтобы люди и прокуроры видели как идет допрос! Кроме того, допрос вести только в присутствии выбранного допрашиваемым адвоката. Если допросят без присутствии адвоката, и его подписи не будет рядом с подписью подозреваемого или свидетеля в протоколе допроса, то расценивать сам процесс прохождения допроса как психическое насилие на допрашиваемым! В такой стране с населением мегаполиса давно можно навести порядок с беспределом, коррупцией!