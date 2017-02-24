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§ NG.kz
Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генпрокурора Казахстана Жакипа Асанова возмутило возросшее число пыток осужденных. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них - не устанавливают камеры видеонаблюдения либо проводят допросы в "слепых зонах"
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§ Дантист
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стеклянные боксы для пыток :lol:
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100
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:


Чтобы не сбежал.😁

Кайрат Нургалиев
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла нет.

В течении суток в городе Костанае совершается десятки преступлений и правонарушений. Почти по каждому обращению доставляются люди - свидетели, потерпевшие, подозреваемые. Сотни людей проходят процедуру допроса. Значит нужны сотни стекляных комнат! Но при этом уже существуют кабинеты следователей, криминалистов, оперативных работников. Значит им запретят работать в своих кабинетах и обяжут работать в стекляных кабинетах? Можно сделать пару кабинетов, но тогда там будет очередь! Процесс расследования уголовных дел будет тормозиться. И так люди жалуются на волокину, а если примут решение о стекляных кабинетах будет вообще стоять на месте. Ранее открывали кабинеты прокуроров в каждом отделе полиции. Место занимают, работе мешают.

Полагаю, что нужно воспитывать еще с школы милиции качественные кадры. Начиная с принятия на учебу. Без коррупции. Принимать самых честных, самых сотрадательных, самых добрых. Основной упор делать на психологические тесты. Доброго научить работать легче, чем умного но жестокого отучить от насилия.

§ Алиса
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат Нургалиев:
Принимать самых честных, самых сотрадательных, самых добрых.

Кайрат, вы таких видели в жизни - я просто о людях? Я - очень мало, почти - нет, увы! А в органах таких не будет!!!
Педагоги, врачи - кому по сути нужно быть такими и те стервенеют после нескольких лет работы, а вы хотите эти качества видеть у людей, работающих с преступниками. Уже молчу, что многие идут туда чисто для реализации своих моральных извращений....
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Бывалый
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прозрачные камеры ИЗО еще надо.
Будут там прессовать.

Маркс
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Прозрачные камеры ИЗО еще надо.
Будут там прессовать.

Надо все государственные здания строить прозрачными, чтобы все нарушения и махинации были как на ладони. Еще Чернышевский в романе "Что делать?" писал о таком будущем:
"Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только."

§ 07Litra
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Стеклянные боксы для пыток :lol:

Цитата:
100:
Чтобы не сбежал.😁

ответ неправильный...этот "аквариум" будет играть роль большого целлофанового мешка... оттуда будет выкачиваться воздух,подозреваемых будет задыхаться и,бегая внутри мешка,умолять полицаев-зрителей принять его чистосердечные признания... цена такого "мешка" будет соответствовать 5-7 жыпам... но это,ц-ц-ц-ы-ы-ы!... это полицаевская тайна...
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Бывалый
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Надо все государственные здания строить прозрачными,

Офисы предпринимателей, особенно кабинеты бухгалтеров и кассы наличности - прежде этого.
Ну и прозрачность источников происхождения денег в карманах граждан - тоже было бы очень неплохо настоятельно проверять.
Хотя бы на предмет уплачености подоходного налога.

112
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МВД знает что набирает преступников в органы полиции и сделать ничего с этим не может, предлагая прозрачные камеры для допросов.
Это же очередной понт.
А пресхаты то, где происходят настоящие пытки сотрудниками полиции никто не отменил почему то..

Маркс
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ответ неправильный...этот "аквариум" будет играть роль большого целлофанового мешка... оттуда будет выкачиваться воздух,подозреваемых будет задыхаться

Не надо выкачивать воздух, это слишком затратно. Просто пытка запахами, а точнее вонью. К стеклянной кабине никто не подходит, но камеры наблюдения записывают шикарную картинку, как у подозреваемого от угрызений совести начинают краснеть и слезиться глаза, он начинает швыркать носом и в апофеозе бьется грудью о стекло в приступах искреннего раскаяния.

Самат
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерунда все это, помню по молодости устроился в ппс Челябинск Ленинский р-н. как то ночью при патрулировании увидели как двое снимают колесо с москвича, одного удалось задержать пытались у себя на пункте допросить с пристрастием но он не сознавался допрашивали часа четыре, повезли в горрай отдел дежурному оперу, вышел какой то заспаны с похмелья толсты рыжый волосаты мужик, мы объяснили ему ситуацию, он нам говорит пацаны покурите минут пятнадцать, сейчас я у него возьму адрес второго поедите за ним и увел задержанного в подвал кудато в подвал, мы между собой смеемся ведь мы пытались всеми методами добиться признания, но задержаны неоднократно судимый не признался, через минут 10 опер вывел дрожащего плачущего задержанного и передал нам адрес второго подъельника мы проехали по адресу и доставили второго подъельника в отдел, вот были мастера своего дела раньше в советской милиции, правда я от туда уволился еще в конце восьмидесятых и вернулся к себе на родину и у меня сейчас гражданская профессия.

архимед
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно готовить отличные кадры, прежде всего, а не сборщиков и "выбивателей" штрафов! Подбирать кадры нужно из умных, с хорошей психикой, не из семей пьяниц, семейных дебоширов, мошенников и даже если в родне есть ранее судимый, то не брать в правоохранительные органы вообще! Пусть работают в другой среде! Только качественный отбор из числа юридически грамотных граждан Казахстана, с хорошим здоровьем, из числа умеющих работать с людьми, может повлечь снижение пыток и рукоприкладства! Из органов нужно сразу же "гнать", которые матерятся, выпивают 100 грамм и более, ведут себя вызывающе с гражданами РК и др. Повысить ответственность за рукоприкладство в виде лишения свободы с собственным содержанием или на средства родственников на срок 20 лет, из которых 15 в зоне и 5 лет использовать на уборке общественных туалетов! Стеклянная кабина для допросов в таком случае должна быть на входе в здание полиции, чтобы люди и прокуроры видели как идет допрос! Кроме того, допрос вести только в присутствии выбранного допрашиваемым адвоката. Если допросят без присутствии адвоката, и его подписи не будет рядом с подписью подозреваемого или свидетеля в протоколе допроса, то расценивать сам процесс прохождения допроса как психическое насилие на допрашиваемым! В такой стране с населением мегаполиса давно можно навести порядок с беспределом, коррупцией!
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