Цитата: Дантист:

Ну, что я говорил! Вот она первая ласточка (ВЧК) уже нашла оправдание преступному равнодушию медиков! Не понять ей, а почему бабушка сама пошла и купила? Объясняю, потому что всем было пофиг!

Ей просто некуда было деваться, она как могла, так и спасала мужа!

Ещё один стоумовый! А где ты тут заметил преступное равнодушие медиков? Это ведь обвиняет тут только одна сторона а другую сторону мы пока не слышали.. Возможно бабушка самолечением занималась не месяц а пол года. И почему деда надо было госпитализировать? И чем могли помочь в стационаре ? Не нравится бесплатная медицина.. тогда есть альтернатива.. Частные клиники. А если нет денег, то это не проблемы медицины. У людей есть дети, внуки, родственники. Должны быть накопления, кредит в конце концов на лечение можно получить.В гробу карманов нет.... Если надеялись на халяву то и результат соответственно. И в Англии помрёшь так же на улице если нет страховки и денег. У вас взгляды потребительские все что то должны все что то обязаны. Как сказала Ма́ргарет Хи́льда Тэ́тчер, такая как у вас медицина и у нас бесплатная.