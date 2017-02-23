Цитата: Гость:

Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору,





Мне очень не нравятся высокомерные люди, которые ставят себя выше других. Так и хочется дать им рубль и сказать, узнаешь себе цену - вернешь сдачу.

© Лев Толстой

Какое точное определение для такого человека. Поддерживаем.