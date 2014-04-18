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Куратор темы: Victor Yang
§ Дюша Метелкин
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Дюша Метелкин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1700
Регистрация: 13.09.11
Отправлено: 18.04.14 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
Дюша, зависть-грех)))

Не самый страшный. Да и чего еще остается, только позавидовать :-)
Какнибудь пригласи, отведать требухи с барского стола, пивасик с меня :-)
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§ pmkz
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 20.04.14 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Когда варится - оно окружающую среду не озонирует.
Таки вы ее замочите в подсоленой воде ;)

Цитата:
Лорелия:
Когда уж?
Создавайте ветку!
Михалыч!!! ))))
Цитата:
Дюша Метелкин:
Приглашу. Пивасик не знаю, а вот водку я люблю.
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ХХХ
Re: Рецепты любимых блюд от читателей




Отправлено: 21.04.14 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
а вот водку я люблю.

Коллега . Я тоже цветное не очень.

Гость
Re: Рецепты любимых блюд от читателей




Отправлено: 29.04.14 - 05:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как готовить жаркое? :-)

§ pmkz
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 29.04.14 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bogdanio:

Зачем так портить мясо?
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§ pmkz
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 07.08.14 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, ну предложите летнее, свежее!!! Без майонеза, без кетчупа, без жира. Обещаю приготовить!
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§ Vital
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3935
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.14 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
Народ, ну предложите летнее, свежее!!! Без майонеза, без кетчупа, без жира. Обещаю приготовить!

Под словом летнее блюдо мне всегда в голову приходит на ум окрошка. Ну опять же я люблю мешать её с майонезом. НЕ квас не минералка меня не прикалывает. А летом думаю всегда на столе должен быть просто наивно салат из овощей. Ягоды . Жареные грибы. Молодая картошка. Лук зелёный.
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Гость
Re: Рецепты любимых блюд от читателей




Отправлено: 26.02.16 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого интересует китайское блюда, я могу рекомендовать. ведь я хорошо готовлю!

§ margaritamoroz
Рецепты любимых блюд от читателей
margaritamoroz


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 03.10.16
Отправлено: 03.10.16 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ребят, а как тут рубрику выбирать? мне нужны на тему окна
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§ 07Litra
Рецепты любимых блюд от читателей
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.10.16 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
margaritamoroz:
мне нужны на тему окна

к Марику зайди,на "ремонт квартир"...
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§ mashka12
Рецепты любимых блюд от читателей
mashka12


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 22.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Рафаэлло" - много, быстро и дёшево

Ингредиенты:
сгущенное молоко – 1 банка
масло сливочное – 1 пачка (200 г)
сахар ванильный (можно коньяк) – по вкусу
кокосовая стружка – 200 г
миндаль – 1 стакан

Приготовление:
1.Размягченное при комнатной температуре сливочное масло размять вилкой.
2.Масло смешать со сгущенным молоком, добавить ванилин (или коньяк) и половину (100 г) кокосовой стружки.
3.Массу тщательно взбить, до получения однородного крема.
4.Полученный крем убрать в холодильник на сутки. Через сутки достать загустевший крем и начать формировать конфеты.
5.Для этого нужно брать крем чайной ложкой, снимать с ложки ножом с округлым концом, скатывать из крема шарики, внутрь которых помещать по миндальному орешку.
6.Готовые конфеты обвалять в оставшейся кокосовой стружке (100 г) и выложить на блюдо или уложить в красивую коробку. Поместить в холодильник.
7.Подавать конфеты следует охлажденными, так как при комнатной температуре они могут подтаить (но не успеют, так как мгновенно исчезнут.
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§ Victor Yang
Рецепты любимых блюд от читателей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mashka12:
"Рафаэлло" - много, быстро и дёшево

Личный опыт, надеюсь, есть?
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§ mashka12
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
mashka12


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 24.02.17 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно готовила, просто так бы не писала)
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.02.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Фу даже не пробуй енту бяку,какито жирные рафаельки,
Представь, берешь пачку масла мокаешь его в сгущенку и сверху стружкой посыпаешь ,диарея обеспечена от такого количества масла :lol:
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