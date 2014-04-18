mashka12 Рецепты любимых блюд от читателей #191





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Регистрация: 20.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 00:47 "Рафаэлло" - много, быстро и дёшево



Ингредиенты:

сгущенное молоко – 1 банка

масло сливочное – 1 пачка (200 г)

сахар ванильный (можно коньяк) – по вкусу

кокосовая стружка – 200 г

миндаль – 1 стакан



Приготовление:

1.Размягченное при комнатной температуре сливочное масло размять вилкой.

2.Масло смешать со сгущенным молоком, добавить ванилин (или коньяк) и половину (100 г) кокосовой стружки.

3.Массу тщательно взбить, до получения однородного крема.

4.Полученный крем убрать в холодильник на сутки. Через сутки достать загустевший крем и начать формировать конфеты.

5.Для этого нужно брать крем чайной ложкой, снимать с ложки ножом с округлым концом, скатывать из крема шарики, внутрь которых помещать по миндальному орешку.

6.Готовые конфеты обвалять в оставшейся кокосовой стружке (100 г) и выложить на блюдо или уложить в красивую коробку. Поместить в холодильник.

7.Подавать конфеты следует охлажденными, так как при комнатной температуре они могут подтаить (но не успеют, так как мгновенно исчезнут.