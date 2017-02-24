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Куратор темы: nurgeldy
§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Цитата:
аргентина -ямайка:
Как вообще можно пить эту гадость . еще с рыбой соленой бррр.

-вот потому он и держится подальше от женского пола....что бы ему не указывали....под какую закуску пиво и все остальное, что в него влазит, попивать сам на сам....))))))

Ого, это вы Марику завидуете или сочувствуете? :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5399
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Да чёбы вы усцались ентим кофем в своей рубрике


Ой, за больное задел :)
Виноват, больше не буду.

Хотя нет, буду.
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
49:
причём советские солдаты

А причем тут праздник?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
вот потому он и держится подальше от женского пола....что бы

С женщинами не пью практически, с девчонками еще можно, но чтоб никто не знал конечно, но это редкость..
В кампаниях перепиваю, там второе дыхание открывпется и пьешь, пьешь, пока не упадешь..
Да и говорить о чем то надо, то ты не так скажешь, то они не так, сейчас уже не молодые, зачем , когда можно спокойно под телевизером или планшетом..

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шурик,а Барыс то Трахтеру проигрывает
А татары тосьно сёдня с победой будут


да, пока 2 / 1.
ждемс развязки.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:03
Комментарий удален модератором.

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:05
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:05
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, не наш вечер 1:4 уже в третьем.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.02.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

4:1. Вот и развязка,осень быстро Барысу накидали :lol:
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 24.02.17 - 20:13
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 24.02.17 - 20:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 24.02.17 - 20:26
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 851 из 851«1...849850851
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