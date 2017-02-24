Цитата: Доктор СИЗО:

вот потому он и держится подальше от женского пола....что бы

С женщинами не пью практически, с девчонками еще можно, но чтоб никто не знал конечно, но это редкость..

В кампаниях перепиваю, там второе дыхание открывпется и пьешь, пьешь, пока не упадешь..

Да и говорить о чем то надо, то ты не так скажешь, то они не так, сейчас уже не молодые, зачем , когда можно спокойно под телевизером или планшетом..