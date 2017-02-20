Дантист Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #368





(Полноправные пользователи) Сообщений: 396

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:44 " Здесь чисто финансовый интерес, - считает руководитель теплокомпании. - Председатель местного профкома аккумулирует деньги с членов организации, а все обязательства перед людьми выполняются предприятием - выплаты на рождение ребенка, лечение, еще на какие-то нужды. Это не нормально"

И это руководитель? Он что не знает, что выплаты по рождению ребенка и пособия по уходу за ним обязаность работодателя? По закону. Для этого и существуют социальные отчисления. Профсоюз может оказать разовую материальную помощь, выделить часть средств на какие либо мероприятия (спортивные, общественные) и только. И не его дело, куда профсоюз расходует свои средства, тем более он в нем не состоит. Думаю, что ему хотелось бы иметь "карманного" председателя профкома, как у нас везде. Но не получилось.