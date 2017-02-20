/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 25 из 25«1...232425
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
Читать новость

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Вы в моем тексте не заметили фразы о превентивности мер?
Или просто не смогли в силу каких либо собственных ограниченностей понять смысл сказанного мною?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

все понятно, я подчеркнул обратное, ее достижения

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я все понял!Я дурак!

горсть
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я все понял!Я дурак!

Ну слава богу! Наконец-то!
Лучше поздно чем никогда!
:lol:

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.
Становлюсь популярным.
Меня уже начинают подделывать (#362).

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда такого не было! И вдруг - снова!

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования О. Становлюсь популярным. Меня уже начинают подделывать (#362).

Над тобой начинают смеяться.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О. Становлюсь популярным. Меня уже начинают подделывать


1-й признак шизо :lol:

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Здесь чисто финансовый интерес, - считает руководитель теплокомпании. - Председатель местного профкома аккумулирует деньги с членов организации, а все обязательства перед людьми выполняются предприятием - выплаты на рождение ребенка, лечение, еще на какие-то нужды. Это не нормально"
И это руководитель? Он что не знает, что выплаты по рождению ребенка и пособия по уходу за ним обязаность работодателя? По закону. Для этого и существуют социальные отчисления. Профсоюз может оказать разовую материальную помощь, выделить часть средств на какие либо мероприятия (спортивные, общественные) и только. И не его дело, куда профсоюз расходует свои средства, тем более он в нем не состоит. Думаю, что ему хотелось бы иметь "карманного" председателя профкома, как у нас везде. Но не получилось.
Профайл

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(Вот ты Марь Ивановна загнула загагулину... надо бы призвать к ответу вас за подстрекательство.) Жизнь рассудит кто есть кто. Не удивлюсь кто это будет........................ Про нарушения скажу так, если бы они были тогда и предупреждения и выговора были бы в отделе кадров.а этого нет .Только вынужденные заявления по собственному на увольнения или Скорая помощь . :-( :-( :-(

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 24.02.17 - 20:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 24.02.17 - 20:31
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 25 из 25«1...232425
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 204
Пользователей: 3
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх