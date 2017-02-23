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Страница 17 из 17«1...151617
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вчера смотрел на дивную банку и чуть не взял, потом жаба задушила..


Ты на растворимый смотрел что ли? :)
Будешь пытаться готовить в турке кофе из растворимого — не забудь фотоотчёт, мы хоть посмеёмся от души тут!
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 23.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
растворимый смотрел что ли? :)

Да нет, я его так хотел, в кипяток.
Но вот чего не понял, раньше в ресторане когда работал, Карта нора из него делали капучино, стоял тогда автомат за безумные тогда 700 долларов, столько же хата в центре Костаная стоила, я подумал что этот кофе брали.

§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы всё кофем тута давитесь
Изжоги есшо нет?
А я вот блинчиков напекла :-P
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§ alex60
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А я вот блинчиков напекла


блинчики это гуд.
даже посмотреть и то приятно.
сотрут наверное, здесь же
только КОФЕ ГУРМАНЫ в и в.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Карта нора из него делали капучино,


Голь на выдумки хитра!

Цитата:
112:
стоял тогда автомат за безумные тогда 700 долларов, столько же хата в центре Костаная стоила, я подумал что этот кофе брали.


Это было давно и неправда.
Сейчас всё уже не так.

Про эспрессо и нюансы связанные с ним я могу рассказать развёрнуто, но это много и вряд ли интересно будет кому-то.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы всё кофем тута давитесь
Изжоги есшо нет?


Не дождётесь!
Кстати, как раз свободная минутка выдалась, пойду эспрессо сделаю в самом деле.
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§ 113
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 23.02.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А я вот блинчиков напекла

А мои вкусней.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занятная картинка:



Содержание кофеина в чашке кофе, в зависимости от способа приготовления.
Filter - кофе из "капельной" кофеварки, или способ приготовления вроде воронки.
Espresso - эспрессо.
Brewed - турка или мока.
Instant - растворимый.

Кофеина в эспрессо меньше, чем в чашке чёрного чая.
Правда надо ещё размер чашки учитывать, конечно, двойной эспрессо - 50-60 мл., или 30-40 грамм.

Со своей стороны могу подтвердить: от чашки растворимого "кофе" сердце начинает стучать совершенно некомфортно, аналогично с капсульным "эспрессо". От эспрессо ничего подобного.
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Маркс
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кофеина в эспрессо меньше, чем в чашке чёрного чая.

Господи (с)! Ну не хотел уже ничего писать в эту тему, но просто на это уже невозможно смотреть без слез жалости. Никогда не смогу понять, зачем нужен этот самообман? Для чего пить кофе без кофеина? Зачем пить безалкагольный алкоголь? Ехать по скоростной трассе без скорости? Окружать себя гаремом, будучи импотентом? И для чего вооружать себя знаниями предмета, укомплектовывать пространство вокруг себя вспомогательными устройствами, тратить время и силы, чтобы в итоге получать плацебное наслаждение от выхолощенного суррогата?

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Для чего пить кофе без кофеина?


1) Кофеин там есть, бодрости прибавляет. Речь о том, что в чашке эспрессо кофеина раз в 7-8 меньше, чем в кружке кофе из турки. Хотя приготовлены они оба из одних и тех же 14-16 граммов кофе.

2) Кофе я люблю и пью не как стимулятор, чтобы взбодриться, а как безумно вкусный напиток.
То, что ты пишешь, говорит лишь о привычке пить дешёвый растворимый кофе, морщась, лишь бы получить дозу кофеина.

И откуда столько пафоса вообще?
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pyfnjr
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 17:49
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
То, что ты пишешь, говорит лишь о привычке пить дешёвый растворимый кофе, морщась, лишь бы получить дозу кофеина.

Морщатся только новички, не познавшие наслаждения от утренней дозы истинного кофеина и качественного никотина. Те, кто втянулся, перестают морщиться, а после доброго глотка и хорошей затяжки наблюдают как лучи бодрости проникают в жаждущий организм, выгоняя из него тьму и даже сумрак.
Цитата:
Валентин:
И откуда столько пафоса вообще?

Так и я о том же.

что то не так
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 18:01
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Морщатся только новички, не познавшие наслаждения от утренней дозы истинного кофеина


Тебе что в лоб, что по лбу, да?
Чукча не читатель, чукча писатель.

ВОЗ не считает кофеин наркотиком, что не мешает тебе иметь своё, личное мнение по этому поводу?
Я не возражаю, непонятно только что тебя заставляет его упрямо излагать именно здесь?
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Ответить Новый топик
Страница 17 из 17«1...151617
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