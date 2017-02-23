Маркс Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #249







Отправлено: - 17:12 Цитата: Валентин:

Кофеина в эспрессо меньше, чем в чашке чёрного чая.

Господи (с)! Ну не хотел уже ничего писать в эту тему, но просто на это уже невозможно смотреть без слез жалости. Никогда не смогу понять, зачем нужен этот самообман? Для чего пить кофе без кофеина? Зачем пить безалкагольный алкоголь? Ехать по скоростной трассе без скорости? Окружать себя гаремом, будучи импотентом? И для чего вооружать себя знаниями предмета, укомплектовывать пространство вокруг себя вспомогательными устройствами, тратить время и силы, чтобы в итоге получать плацебное наслаждение от выхолощенного суррогата?