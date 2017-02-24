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§ NG.kz
Правом регулировать цены на социально-значимые продукты могут наделить акимов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане акиматы предлагают наделить полномочиями на введение предельных розничных цен на социально значимые товары, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.
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Бала Бол
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правом регулировать цены на социально-значимые продукты могут наделить акимов

Не,ну а чо?
Страна с рыночной экономикой же.
Чёт мы сильно глыбако вошли в 30 самых развитых...
По ощущениям,если не по самые гланды то..
Дажы и боюсь предположить...

Гость
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал: правом рулить ценами :lol: 8-)
Хотя, по сути так и есть. А как же рыночная экономика? Конкуренция?
Молодцы, потихоньку скатываются к плановой экономике. А там и до СССР недалеко!

Пгавильной догогой идете, товагищи!
И Ленин такой молодой и юный октябрь впегеди! Тадададам!

Читатель 1
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, любят у нас всё регулировать...

§ Добринцофф
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению главы ведомства, цены на товары не дешевеют из-за покупательской способности казахстанцев.

Другими словами у населения слишком много денег и оно особо не заморачивается с ценниками,берут всё подряд не глядя ,так что ли?
Не льстите себе :-x
Профайл

§ Добринцофф
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предложением наделить акиматы правом определять цены на социальные-значимые товары

Тогда уж пусть они заодно при акиаматах откроют оптовые склады где можно будет закупиться по рекомендуемым ценам.
Профайл
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