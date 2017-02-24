Цитата: По мнению главы ведомства, цены на товары не дешевеют из-за покупательской способности казахстанцев.

Другими словами у населения слишком много денег и оно особо не заморачивается с ценниками,берут всё подряд не глядя ,так что ли?

Не льстите себе