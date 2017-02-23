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≡ Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
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ВЧК
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 24.02.17 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Ну, что я говорил! Вот она первая ласточка (ВЧК) уже нашла оправдание преступному равнодушию медиков! Не понять ей, а почему бабушка сама пошла и купила? Объясняю, потому что всем было пофиг!
Ей просто некуда было деваться, она как могла, так и спасала мужа!

Ещё один стоумовый! А где ты тут заметил преступное равнодушие медиков? Это ведь обвиняет тут только одна сторона а другую сторону мы пока не слышали.. Возможно бабушка самолечением занималась не месяц а пол года. И почему деда надо было госпитализировать? И чем могли помочь в стационаре ? Не нравится бесплатная медицина.. тогда есть альтернатива.. Частные клиники. А если нет денег, то это не проблемы медицины. У людей есть дети, внуки, родственники. Должны быть накопления, кредит в конце концов на лечение можно получить.В гробу карманов нет.... Если надеялись на халяву то и результат соответственно. И в Англии помрёшь так же на улице если нет страховки и денег. У вас взгляды потребительские все что то должны все что то обязаны. Как сказала Ма́ргарет Хи́льда Тэ́тчер, такая как у вас медицина и у нас бесплатная.

ВЧК
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 24.02.17 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
указом президента Казахстана транскрипция названия города Джетыгара

Джетыгара это примерно Калининград имел бы название Кёнигсберг. Чем вызвано твоё недовольство?

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое печальное это то, что лучше не будет. С такими министрами. В народных новостях я разместил НоуХау казахстанского здравохранения. Называется паспорт здоровья.
Профайл

1504
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 24.02.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А кто ей дал право заниматься самолечением?

А Вы вызывали скорую?? Они даже к грудному ребёнку не приехали, температура 39, спросили возраст, сказали, что в 7 месяцев, скорее всего на зубы, дайте парацетомол. ВСЕ!
Цитата:
ВЧК:
А кто ей дал право заниматься самолечением?

Может быть, те врачи, которые пинали больного человека, как мячик??
Цитата:
Дантист:
она как могла, так и спасала мужа!

+100500!

ВЧК
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 24.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Может быть,

Вот ваши может быть, да кабы, если бы... с таким подходом вам на лавочке сидеть со старушками и сплетничать
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