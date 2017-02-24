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§ NG.kz
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах
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42
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Наличие доступа к централизованному паспорту здоровья, в котором будут храниться в том числе результаты всех анализов пациента, вполне себе позволит провести диагностирование силами высококласного врача без необходимости физического посещения его пациентом.
Что в этом непонятного?

ПОнятно, правильно! В принципе можно и несложные операции делать силами самих пациентов, с участием родственников или соседей. Это ж какая экономия бюджета!

Бывалый
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Да это так, я сам ставлю диагноз, лечу и несу ответственность за состояние больного и результат лечения. Прежде всего моральную. И не собираюсь основывать свой диагноз на мнении или ощущениях кого-то другого.

Боюсь предположить.
Вы даже учились самостоятельно, а не на опыте других, изложенном в учебниках по медицине?
Цитата:
гость:
И не собираюсь основывать свой диагноз на мнении или ощущениях кого-то другого

В каком месте в анамнезе собираются чьи-то мнения или ощущения, не являющиеся мнениями и ощущениями опрашиваемого пациента?
А мнения и ощущения пациента - он вам то же самое скажет что и другому опрашивающему его врачу.
ИМХО у вас мания незаменимости.
А проще говоря - звездатая болезнь.
Не дай бог у такого лечиться.

Бывалый
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
42:
В принципе можно и несложные операции делать силами самих пациентов, с участием родственников или соседей.

Идиотам все можно с собой делать.
Теория естественного отбора работает во благо цивилизации.
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