Цитата: гость:

Да это так, я сам ставлю диагноз, лечу и несу ответственность за состояние больного и результат лечения. Прежде всего моральную. И не собираюсь основывать свой диагноз на мнении или ощущениях кого-то другого.

Боюсь предположить.

Вы даже учились самостоятельно, а не на опыте других, изложенном в учебниках по медицине?

Цитата: гость:

И не собираюсь основывать свой диагноз на мнении или ощущениях кого-то другого

В каком месте в анамнезе собираются чьи-то мнения или ощущения, не являющиеся мнениями и ощущениями опрашиваемого пациента?

А мнения и ощущения пациента - он вам то же самое скажет что и другому опрашивающему его врачу.

ИМХО у вас мания незаменимости.

А проще говоря - звездатая болезнь.

Не дай бог у такого лечиться.