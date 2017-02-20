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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27293
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Вы в моем тексте не заметили фразы о превентивности мер?
Или просто не смогли в силу каких либо собственных ограниченностей понять смысл сказанного мною?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

все понятно, я подчеркнул обратное, ее достижения

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я все понял!Я дурак!

горсть
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я все понял!Я дурак!

Ну слава богу! Наконец-то!
Лучше поздно чем никогда!
:lol:

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.
Становлюсь популярным.
Меня уже начинают подделывать (#362).

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 24.02.17 - 18:51
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