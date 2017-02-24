Бывалый:

Вы врач или ясновидящий?

Вам зачем лицезреть фейс пациента?

Что вам это дает?

Бывалый:

Анализы и анамнез - вот на чем основывается диагностика.

И составите ли вы анамнез путем личного расспроса пациента по опроснику или же он будет составлен кем-либо другим по этому же опроснику и в

Бывалый:

Это - часть анамнеза.

Какая разница кто этот анамнез составит имея на руках шаблон-опросник - врач райбольницы или светило медицины работающий в республиканском научно-медицинском центре?

Бывалый:

Мне страшно что у нас такие косные и недалекие врачи как вы.

Таких надо вон из профессии.