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§ NG.kz
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может
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гражданин
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любая коммерция, даже завуалированная под благое дело в школьных стенах - это плохо. А тут нагло прут со своими проектами. Вообще школьную систему испоганили. тьфу на них на министерство околонаучных и околообразовательных наук.
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