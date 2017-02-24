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Бывалый:
Вы врач или ясновидящий?
Вам зачем лицезреть фейс пациента?
Что вам это дает?
Чтобы поставить диагноз.
Цитата:
Бывалый:
Анализы и анамнез - вот на чем основывается диагностика.
И составите ли вы анамнез путем личного расспроса пациента по опроснику или же он будет составлен кем-либо другим по этому же опроснику и в
Вы вообще понимаете, что такое анамнез? Похоже, что нет. Если бы понимали, не несли бы здесь подобную чушь! Если вы сами способны поставить себе диагноз, здоровья вам, оно вам понадобится.
Цитата:
Бывалый:
Это - часть анамнеза.
Какая разница кто этот анамнез составит имея на руках шаблон-опросник - врач райбольницы или светило медицины работающий в республиканском научно-медицинском центре?
Большая разница! Прежде всего опыт и специализация. Перестаньте рассуждать то о чем вы не понимаете!!!
Цитата:
Бывалый:
Мне страшно что у нас такие косные и недалекие врачи как вы.
Таких надо вон из профессии.
При чем здесь косность? Перестаньте нести дичь дичайшую!