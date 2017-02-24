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§ NG.kz
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах
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Маркс
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Догадка - это результат мыслительной, а не повторятельной, дейтельности.

Что такое, братья, догадка, и что такое, товарищи, действительность? Догадка, братья, это - квазиунофантазия. Ну, это всем понятно. А что такое, товарищи действительность? Действительность, это человеческая мысль, облеченная в логическую мыслительную форму. Даже с ничтожным мозгом можно овладеть всеми догадками. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас мыслят хорошо, другие мыслят плохо. И никакие паспорта здоровья не изменят этого соотношения сил.

§ drakon
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
самому врачу: внешний вид пациента, состояние кожных покровов, слизистых, лимфоузлов и прочего и прочего.

Ну можно же раздеться - догола,сфотаться и отправвить в Паспорт,свой... :lol:
Профайл

§ Валентин
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну можно же раздеться - догола,сфотаться и отправвить в Паспорт,свой...


Нет, кроме шуток, начинание-то отличное.
Есть только одна небольшая проблема: реализовать это всё так, чтобы работало и приносило пользу — мягко говоря непросто.

В США, например, пока удаётся только местами.
А проблемы с деньгами и специалистами там нет.
Профайл

868967897
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 16:58
Комментарий удален модератором.

гость
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "Астыкжане" бывали? Информационные технологии помогают в работе? А почему? Потому что правильно сделано. Всё это возможно и в медицине на сегодняшний день, при правильной организации. Вопрос только как чиновники это реализуют.

Бывалый
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Действительность, это человеческая мысль, облеченная в логическую мыслительную форму.

Феерично.
Если у вас в голове поселилась мысль о том что все вокруг прекрасно и благоухает фиалками, то стало быть так и есть в действительности?
Вам к врачу.
Срочно.

Бывалый
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А проблемы с деньгами и специалистами там нет.

Зато там есть проблемы с финансированием медицины.
Точнее с крайней ее дороговизной.
Кракто - там пилеж такой что нам и не снился.
От того и удается им пока местами.

гость
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы врач или ясновидящий?
Вам зачем лицезреть фейс пациента?
Что вам это дает?

Чтобы поставить диагноз.
Цитата:
Бывалый:
Анализы и анамнез - вот на чем основывается диагностика.
И составите ли вы анамнез путем личного расспроса пациента по опроснику или же он будет составлен кем-либо другим по этому же опроснику и в

Вы вообще понимаете, что такое анамнез? Похоже, что нет. Если бы понимали, не несли бы здесь подобную чушь! Если вы сами способны поставить себе диагноз, здоровья вам, оно вам понадобится.
Цитата:
Бывалый:
Это - часть анамнеза.
Какая разница кто этот анамнез составит имея на руках шаблон-опросник - врач райбольницы или светило медицины работающий в республиканском научно-медицинском центре?

Большая разница! Прежде всего опыт и специализация. Перестаньте рассуждать то о чем вы не понимаете!!!

Цитата:
Бывалый:
Мне страшно что у нас такие косные и недалекие врачи как вы.
Таких надо вон из профессии.

При чем здесь косность? Перестаньте нести дичь дичайшую!
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