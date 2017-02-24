Кайрат Нургалиев Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для... #3







Отправлено: - 12:39 Смысла нет.



В течении суток в городе Костанае совершается десятки преступлений и правонарушений. Почти по каждому обращению доставляются люди - свидетели, потерпевшие, подозреваемые. Сотни людей проходят процедуру допроса. Значит нужны сотни стекляных комнат! Но при этом уже существуют кабинеты следователей, криминалистов, оперативных работников. Значит им запретят работать в своих кабинетах и обяжут работать в стекляных кабинетах? Можно сделать пару кабинетов, но тогда там будет очередь! Процесс расследования уголовных дел будет тормозиться. И так люди жалуются на волокину, а если примут решение о стекляных кабинетах будет вообще стоять на месте. Ранее открывали кабинеты прокуроров в каждом отделе полиции. Место занимают, работе мешают.



Полагаю, что нужно воспитывать еще с школы милиции качественные кадры. Начиная с принятия на учебу. Без коррупции. Принимать самых честных, самых сотрадательных, самых добрых. Основной упор делать на психологические тесты. Доброго научить работать легче, чем умного но жестокого отучить от насилия.