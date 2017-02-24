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§ NG.kz
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может
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§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


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Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
А почему бы и нет у нас в 9 школе висел портрет афганцев!

для демонстрации агрессивной политики и бессмысленных смертей...Цитата:
555:
Бизнесмены меценаты тоже герои своего времени!!!

портреты на стенах,которых будут иллюстрировать скудоумность умозаключений министров,аномастов и прочего партийно-правительственного убожества...
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§ Доктор СИЗО
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не секрет что меценаты на 98 процентов жулики, воры, авторитеты и педофилы..

-куда дел 2 процента?....все 100 процентов перечисленные тобой лица....налоговый кодекс США законодательно обязует своих ревизоров начинать проверки именно с меценатов.....натворят сначала всяких дел,а потом ищут индульгенций в богоугодных делах((((
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§ Валентин
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в анекдоте: добровольно, и с песней!
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§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И вот увидело детишко такого где то в темном уголку, узнало его, пошло к нему домой..
Да уш..

не утрируй... просто меценат дереку или заучу позвОнит,и те привезут ему восьмикласницу... :-x
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§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


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Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а за расходованием спонсорской помощи будут следить наблюдательные советы,

Цитата:
куда войдут представители родительского комитета, НПП "Атамекен", Мажилиса, ККСОН МОН РК, партии "Нур Отан" и НПО - всего 17 человек.
охудеть... и это только без заместителей... и все наверно будут родственники министра... тута никаких спонсороф не хватит.... :-o
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1504
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
А почему бы и нет у нас в 9 школе висел портрет афганцев! Бизнесмены меценаты тоже герои своего времени!!!

Да кто вам мешает, вешайте вы ЛЮБОЙ портрет, смысл всего этого действа, если выразиться в двух словах """"" По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать"""""" Короче: Платили, платите, и будите платить!!!!! Как только потом детям объяснять, куда подевался портрет??? Вон сколько спонсоров, перечисляющих деньги в фонд "Наш город" по этапу ушли!!!

555
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
для демонстрации агрессивной политики и бессмысленных смертей...Цитата:

А что сейчас по другому? Сирия, Осетия и т.дЦитата:
07Litra:
портреты на стенах,которых будут иллюстрировать скудоумность умозаключений министров,аномастов и прочего партийно-правительственного убожества...

В Штатах и вообще кап странах это норма!

Знающий
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи киригизы, что- то строят , запускают производство, расскажи им теперь попробуй о величии казахского ханства , о своем лидерстве , как это было в 90-е , вряд ли договорить дадут , дадут точно , но не дослушают. А здесь то"какашками" топить предлагают , то портреты в школах вешать .

§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
А что сейчас по другому? Сирия, Осетия и т.дЦитата:

и там штоли Казахстанские Космические войска Мгновенного реагирования? при чём тут Сирия? :-o Цитата:
555:
В Штатах и вообще кап странах это норма!

bu-ga-ga-a.... bu-ga-ga-a....ой.эскьюз ми... чёт я спутал.... :lol: :lol: ну канечно жы,я хотел сказать бу-га-га-а... бу-га-га-а.... :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


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Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
В Штатах и вообще кап странах это норма!

за такую "норму" в "В Штатах и вообще кап странах" финанц амты или налоговые службы засовывают руку провинившемуся без наркоза в задницу и выворачивают наизнанку...
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§ 07Litra
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
07Litra


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Сообщений: 9031
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пардон,я это не про портреты а про несанкционированные налоговыми институтами пожертвования...
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Маркс
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр:
Чтобы четко было видно, что это добровольно, а человек получал моральное вознаграждение - его портрет висел на стене школы, в рекреациях и так далее, и он с удовольствием добровольно помогал.

Похоже, что министр реализует свою детскую месть. Вероятно, школьные учителя часто указывали ему на портреты великих людей и говорили, что ему никогда не удастся украсить своим изображением школьные стены и рекреации. Но вот он каким-то чудом зацепился за Олимп и решил поквитаться. Теперь любой двоечник и разгильдяй за деньги сможет презрительно смотреть со школьной стены на ненавистных учителей, продолжая действовать им на нервы.

112
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в фильмах видел американских, то ли в Сплетне, то ли в Факультете, что дети меценатов, какими бы они тупыми не были, в школе они очень Уважаемы, и перед ними падают на колени даже директора гарвардских университетов..
То есть там в Америке тупые дети богатых американцев получают любое образование.
У нас дети чиновников, ментов и прокуроров тоже стало быть будут Илитой, начиная со школы?

112
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Теперь любой двоечник и разгильдяй за деньги сможет презрительно смотреть со школьной стены на ненавистных учителей, продолжая действовать им на нервы.

Уважаемые..
Теперь и в школе будут свои Уважаемые, если у них прямой доступ к администрации, как за деньги, так и за всякие бзизкие отношения, которые сделают опять же деньги..

Юлия
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министру образования делать нечего?! Пусть еще школы назовет в честь спонсоров.
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