NG.kz Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:56 "Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.

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