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§ NG.kz
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.
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гость
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора министру фамилию менять на Псаки - тогда хоть знать будем где смеяться

* drakon
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Пора министру фамилию менять на Псаки -

Ну невозможно же, всему правительству,фамилии
на Псаки-поменять... :lol:
Профайл

Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 24.02.17 - 15:27
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