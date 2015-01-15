/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна полиция		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.15 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 2015 года гражданам Казахстана не нужно обращаться в суд, чтобы привлечь к уголовной ответственности должников по алиментам. Им достаточно написать заявление в полицию. Сбором доказательств того, что должник уклоняется от уплаты алиментов, будет заниматься полиция.
Читать новость

Злобный отец
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 15.01.15 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходят замуж под красивые слова о любви. Потом рожают детей и разводят на алименты. Где права мужчин?

§ north_ghost
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
north_ghost


(Пользователи)
Сообщений: 14650
Регистрация: 05.09.11
Отправлено: 15.01.15 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Злобный отец:
Где права мужчин?
Права всегда при вас.
Но вы не суйте свое право налево и направо бездумно - и не придется нести ответственность за это право...
Профайл

§ north_ghost
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
north_ghost


(Пользователи)
Сообщений: 14650
Регистрация: 05.09.11
Отправлено: 15.01.15 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстате по новому УК за неуплату алиментов можно загреметь в тюрьму, а не только попасть на штраф или общественно-полезные бесплатные работы...
Наконец-то...
Профайл

§ 3DO
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1860
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.01.15 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Наконец-то..."
Солидарен!
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1733
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.15 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас есть друг который женат пять раз и у каждой жены остались по дитя , а то и по несколько , надо сообщить ему о изменениях в законе
Профайл Посетить вебсайт

судебник
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 15.01.15 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бедные "судебники" это придется собирать материалы для полицейских а, когда же им им заниматься текущий делами?

§ 112й
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
112й


(Пользователи)
Сообщений: 11619
Регистрация: 23.01.13
Отправлено: 15.01.15 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то непонятно..
Теперь доказывать что ты сын папы или мамы должна наша полиция?
Они что, свечки теперь должны держать о Господи, прости меня за эти слова, над каждым половым актом мужа и жены??
Профайл

ваще
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 15.01.15 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и сообщайте, здесь зачем об этом сообщать. неумно .
Цитата:
сайлау курманов:
у нас есть друг который женат пять раз и у каждой жены остались по дитя , а то и по несколько , надо сообщить ему о изменениях в законе

§ сайлау курманов
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1733
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.15 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
№8 комент , вы кто ? авторизуйтесь , я не знаю как к вам обращаться . НЕУМНО - значит глупо , я предполагаю что у вас тоже где то гуляют дети и вам не понравились мои слова, вот их и учите , а прятаться и выкрикивать - не красиво.
Профайл Посетить вебсайт

Сталь
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 16.01.15 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верно замечено
Цитата:
north_ghost:
Права всегда

30 процентов не своих воспитывают. Вот, где засада :lol:

Доктор СИЗО
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 17.01.15 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вот их и учите , а прятаться и выкрикивать - не красиво.

-только увидил, все же они так делают.....никого из них за словоблудие за шкирку по мужски не возьмешь((((

Евгений
Re: Доказывать факты уклонения от уплаты алиментов теперь должна...




Отправлено: 24.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет у мужчин прав никаких. Особенно если это касается детей. Кодекс о браке и семье, растоптан судебными исполнителями и обарзевшими мамашами, которые считают, что ребёнок только её. По крайней мере в Усть-Каменогорске, отдел судебных исполнителей №1, на боку лежит. Как призвать мать по неисполнению решения суда об определениии времени общения, так это мы не можем, а за алименты весь мозг вынесут. Вот наши, ранее блудливые женщины и становятся теперь благочистивыми мамочками, хотя, блуд он в крови...
А у мужчин нет прав!!!!!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, 07Litra, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 246
Пользователей: 6
Всего: 252

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх